Juninho acha que atua contra Bolívia No leve treino de véspera de jogo, o técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, passou a ter um problema para escalar a equipe que enfrenta neste domingo a Bolívia, no Morumbi, em jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2006. O meia Juninho Pernambucano sofreu torção no tornozelo direito e não completou a atividade em campo. Foi logo conduzido para o vestiário, em companhia do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, e iniciou tratamento à base de gelo e antiinflamatórios. O médico José Luiz Runco disse que a entorse foi leve e deu a entender que Juninho tem boas chances de atuar. Neste domingo cedo, ele examinará o atleta para definir a situação. Se Juninho não puder jogar, Parreira já definiu o substituto: será Renato. "Vale qualquer sacrifício. Acho que vai dar", comentou o meia. Ele se contundiu numa disputa de bola com Alex, no treino de dois toques realizado neste sábado à tarde no Morumbi.