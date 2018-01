Juninho acha que Corinthians não foi mal Pelos lados do Corinthians, no entanto, o clima de frustração. Para o técnico Juninho, a equipe não foi mal. Apesar de entender que a partida foi tecnicamente fraca, a equipe paulista se comportou bem, e foi prejudicada pelo árbitro que anulou gol legal de Gil, e no gol do Fluminense, o jogador Carlos Alberto estava em posição irregular na jogada que deu o gol à equipe carioca. Quando perguntado o que ele achou do atacante carioca quase não pegar na bola e acabar decidindo a partida, Juninho comentou da técnica do jogador que, e que Romário é assim mesmo, que no dia anterior ele era notícia negativa, e no seguinte fazia o inverso. A estréia no time profissional do Corinthians, não foi a esperada por Jonatas. Ele entrou no segundo tempo, quando Rubinho saiu machucado, e mesmo com a derrota, estava muito orgulhoso de ter defendido pela primeira o time principal do Corinthians, no "maior estádio do mundo". "Não posso negar, estou muito alegre. Evidente que estaria bem melhor se o meu time vencesse". Como Doni, o segundo goleiro, também está contundido, Jonatas, de 23 anos, deve ser a opção para o jogo de fim de semana contra o Atlético (PR), no Pacaembu. Jonatas chegou a brincar com o repórter ao dizer que perder na estréia, com um gol de Romário, não desanima nenhum jogador.