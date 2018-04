Juninho afirma que Henrique, negociado com o Napoli, fará falta no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras fez nesta quarta-feira o primeiro treinamento sem a presença do zagueiro Henrique, negociado com o Napoli, da Itália. O lateral-esquerdo Juninho lamentou a saída do companheiro, que segundo ele ajudava também fora das quatro linhas.

"O Henrique vai fazer muita falta. Era o terceiro ano dele no clube e criamos um entrosamento legal. Não tem o que falar. É uma grande pessoa também no dia a dia com a gente. Ele é brincalhão, mas também chama a responsabilidade. Não era à toa que era o nosso capitão", disse o lateral-esquerdo, que entretanto, garantiu que seus companheiros têm condições de substituir o zagueiro.

"Temos jogadores no grupo que vão ter essa oportunidade e vão fazer o máximo para corresponder com toda a expectativa", emendou Juninho, que deve ser titular na partida contra o Penapolense, nesta quinta, no estádio do Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Henrique foi negociado com o Napoli por 3,5 milhões de euros. Na última terça, ele já se despediu dos companheiros e está na Itália fazendo exames médicos. Deve assinar até esta quinta um contrato de quatro anos de duração. Em seu lugar, Marcelo Oliveira deve atuar improvisado no setor, com a concorrência de Tiago Alves e do uruguaio Victorino para atuar ao lado de Lúcio.