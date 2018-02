Juninho ansioso para jogar o clássico Aos 32 anos, campeão brasileiro, mundial interclubes e da Copa de 2002, com passagens pelo futebol inglês, escocês e espanhol, o meia Juninho admite: vai sentir um ?friozinho na barriga?, domingo, antes do clássico com o Corinthians. ?Já joguei contra o Corinthians pelo São Paulo, mas sei que, pela rivalidade, se trata do maior clássico do futebol paulista. A gente sente no ar a importância. Vai ser um momento especial na minha carreira?, revelou o jogador do Palmeiras. Juninho lembrou que fez três gols no rival, em dezembro de 1994, quando jogou a semifinal da Conmebol pelo São Paulo. ?E os gols foram em cima do Ronaldo, um grande goleiro?, contou. Ele também destacou as qualidades do adversário. ?É um time jovem e experiente. Vamos precisar marcar muito bem as individualidades, que poderão desequilibrar?, avisou Juninho. O técnico Emerson Leão adiou o treino coletivo que estava programado para acontecer nesta quinta-feira. Motivo: o zagueiro Gamarra, que estava com a seleção paraguaia, só retorna nesta sexta ao Palmeiras. Já o atacante Gioino e lateral-esquerdo Fabiano ainda se recuperam de contusão, mas ele devem voltar a treinar com bola na manhã desta sexta-feira, quando Leão faz o coletivo que irá definir o time titular para o clássico com o Corinthians.