Juninho briga por vaga de titular A seleção brasileira de futebol deve embarcar amanhã à tarde para Montevidéu, onde no domingo, enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A delegação deverá deixar o Rio de Janeiro em vôo fretado, que está previsto para às 17 horas, mas que a CBF tenta antecipar o embarque em uma hora. Os jogadores da seleção não tiveram nenhuma atividade física nesta quinta-feira pela manhã. Os jogadores, em sua maioria, preferiram passar a manhã nos quartos. À tarde, o técnico Luiz Felipe Scolari programou um treino com bola. O técnico já deverá contar com o atacante Euller, que sentiu uma contusão nos treinos de ontem, mas se recuperou e deve treinar normalmente. Uma das novidades do treino deve ser a escalação de Juninho Paulista entre os titulares. Até o treino de ontem, Fábio Rochemback havia sido escolhido para ocupar a vaga de Mauro Silva, cortado por contusão, mas Juninho foi muito bem na segunda parte do coletivo e pode estar ganhando vaga de titular.