Juninho cai; Oswaldo deve ser confirmado Juninho Fonseca não é mais técnico do Corinthians. O clube oficializou nesta terça-feira a saída do treinador, do auxiliar Jairo Leal e do preparador-físico Moraci Sant?Anna. A decisão foi tomada após reunião realizada na manhã de hoje com a diretoria corintiana. O mais indicado para o cargo é Oswaldo de Oliveira, campeão mundial pelo clube em 2000. ?O Corinthians expressa seus sinceros agradecimentos aos três profissionais por sua intensa dedicação ao clube e lhes deseja muito sucesso na continuidade de seu trabalho?, diz a nota oficial. O anúncio do novo treinador será feito em instantes.