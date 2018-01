Juninho Capixaba assina com o Corinthians e diz chegar ao 'maior do Brasil'

Embora já esteja treinando com os novos companheiros, na formação titular e até viajado para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba foi confirmado pelo Corinthians apenas nesta terça-feira, através de um vídeo divulgado pelo clube. O jogador firmou um contrato de quatro anos e falou pela primeira vez como reforço corintiano.

+ Corinthians admite interesse em Dourado, mas Flu nega chance de negociação

"É um prazer, um sonho que estou realizando vestir essa camisa, este manto sagrado. É o maior do Brasil, isso se não estiver entre os maiores do mundo. Estamos juntos. Valeu Corinthians", disse o lateral-esquerdo.

Juninho Capixaba chega para suprir a saída de Guilherme Arana, vendido para o Sevilla, da Espanha. Para contratá-lo, o Corinthians pagou R$ 6 milhões ao Bahia e ainda cedeu os direitos do goleiro Douglas, que estava no Avaí. Além disso, o clube baiano ainda ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador.

Anteriormente, o Corinthians havia confirmado e já apresentado o volante Renê Júnior (ex-Bahia) e o atacante Júnior Dutra (ex-Avaí). O zagueiro Henrique, do Fluminense, deve ser o próximo reforço a ser contratado nos próximos dias.