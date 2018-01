Juninho causa impacto no 1.º treino A novidade do treino do Palmeiras nesta quinta-feira foi a presença do pentacampeão Juninho Paulista, de 32 anos, que assinou contrato com o clube na terça. E Juninho chegou logo causando impacto. Não pelo futebol, mas pelo bronzeado, ou a falta dele. "Minha palidez? Saí da Escócia com muito sol, mas oito ou nove graus", disse o meia, que rescindiu contrato com o Celtic para vir ao Palmeiras. "A gente tem que andar coberto lá, fica difícil pegar um bronze." Juninho, sob o sol forte de Itu, teve de agüentar gozações dos novos colegas, em especial do amigo Pedrinho, companheiro no Vasco, em 2000. "Aqui é fácil se adaptar. Eu gosto muito disso, de brincar com todo mundo. E o Pedrinho é um grande jogador, vai ser bom jogar de novo com ele." O meia também relembrou o início da carreira, pois foi revelado justamente pelo Ituano. "Eu só esqueci de tomar aquele chá daqui, que deixa as pessoas grandes", brincou o atleta, de 1,67 metro.