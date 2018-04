Juninho celebra retorno aos treinos com bola no Vasco

RIO - O último sábado marcou mais uma fase na recuperação de Juninho Pernambucano, após a grave lesão muscular sofrida na coxa direita ainda em novembro do ano passado. Depois de dois meses, o jogador voltou a treinar com bola e se mostrou animado com a evolução e o contato com seus companheiros de Vasco.

"É muito boa a sensação de voltar a tocar na bola depois de quase dois meses. O exame que eu fiz não deixou praticamente nenhum traço de edema. É mais motivador treinar com bola assim. É claro que preciso fazer fortalecimento na musculatura, treinar chutes a gol, mas é gostoso estar com o grupo", disse, em entrevista ao site do clube.

Apesar de celebrar o primeiro contato com bola depois de tanto tempo, Juninho se mostrou consciente sobre o longo caminho a percorrer antes de voltar a atuar. "Ainda estou naquela fase de reinício, é mais difícil, claro, pela idade, mas estou contente. É mais gostoso treinar com bola do que ficar correndo em volta do campo", disse o jogador de 38 anos.

Juninho inclusive praticamente descartou a possibilidade de estar em campo na estreia do Vasco na temporada, diante do Boavista, sábado que vem, pelo Campeonato Carioca. O jogador acredita que ainda precisa de cerca de um mês para voltar a participar dos treinos coletivos e, aí sim, ficar à disposição do técnico Adilson Batista.

"É difícil eu estar na estreia, a previsão é que eu fique um mês treinando, justamente para fazer esse fortalecimento. Foi uma contusão séria e minha principal característica é a batida na bola, então a tendência é que só em um mês eu fique à disposição do Adilson. Até agora estou tendo dificuldade, mais do que eu esperava até, mas está sendo prazeroso estar aqui com o grupo também", apontou.