Juninho confirma Corinthians com 3 atacantes O técnico Juninho Fonseca confirmou nesta sexta-feira a escalação de três atacantes para a partida contra o União Barbarense, domingo, em Santa Bárbara D?Oeste, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. No treino coletivo da manhã, o treinador montou a equipe com Régis, Marcelo Ramos e Gil à frente, apoiados por 3 homens no meio: Rincón, Fabinho e Adrianinho O atacante Marcelo Ramos, que fará sua estréia no time do Corinthians, disse acreditar no novo esquema, mas alertou para os riscos. ?Eu estou muito confiante no esquema, mas todos nós do ataque precisamos nos conscientizar que ele só dará certo, se a gente der a nossa contribuição na marcação?, disse ele. ?No treino de hoje deu pra gente perceber isso. Toda vez que o time reserva armava um contra-ataque, levava perigo?, advertiu. Pela primeira vez desde o início do Campeonato, Juninho Fonseca poderá contar com todos os novos contratados. O zagueiro Valdson e o meia Rodrigo também tiveram a documentação liberada e devem ficar no banco de reservas. Juninho escalou a equipe com Fábio Costa; Rogério, Anderson, Marquinhos e Julinho; Rincón, Fabinho e Adrianinho; Régis, Gil e Marcelo Ramos. Tanto Corinthians quanto o União Barbarense têm uma vitória e um empate no campeonato.