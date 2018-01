Juninho crê na mística da camisa alvinegra Alcides Fonseca Júnior, um zagueiro que fez história no futebol, muito mais pela força física do que por sua técnica limitada, não vê outra saída para o Corinthians sair do buraco. O time terá de aceitar suas limitações e compensá-las com outro componente histórico: a mística da camisa. Leia mais no Jornal da Tarde