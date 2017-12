Juninho deixa Lyon perto do título francês Um gol de falta de Juninho Pernambucano - o segundo em dois jogos - deixou o Lyon muito perto de conquistar o tricampeonato francês. O time ganhou em casa do Bastia por 1 a 0, nesta quarta-feira, e abriu quatro pontos de vantagem sobre o Monaco, que ficou no empate sem gols com o Strasbourg. O Lyon poderá ser campeão sábado, quando jogará fora de casa contra o Paris Saint-Germain. Se vencer, garantirá o título sem depender do resultado da partida que o Monaco fará em casa contra o Rennes. Caso não vença sábado, o Lyon fará a festa se seu resultado for igual ao do Monaco - os dois empatarem ou os dois perderem. Na última rodada, o Lyon receberá o Lille, no dia 23, e o Monaco jogará fora de casa contra o Bordeaux, no dia 21 (o jogo foi antecipado porque dia 26 a equipe decidirá a Liga dos Campeões com o Porto). A situação do Lyon é tão confortável que o time poderá ser campeão até se empatar as duas partidas que lhe restam e o Monaco ganhar as duas. Nesse caso, ambos ficarão com 78 pontos e a decisão será no saldo de gols. No momento, o Lyon tem seis gols de vantagem (36 a 30). Os resultados da rodada desta quarta-feira já garantem pelo menos o vice-campeonato para o Lyon, o que significa que o time já tem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. "Estamos muito felizes, porque já alcançamos um de nossos objetivos. Agora vamos nos preparar para o jogo de sábado em Paris, que será muito duro. Nossa intenção é voltar para casa com o título", disse o técnico Paul Le Guen. Didier Deschamps, técnico do Monaco, poupou seis titulares na partida desta quarta - Morientes, Rothen, Bernardi, Prso, Squilacci e Evra. Ele acha que seus jogadores estão desgastados e quer que eles descansem para a final da Liga dos Campeões. Juninho Pernambucano decidiu o jogo desta quarta com um gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Ele chegou a 10 no campeonato e igualou-se ao atacante Élber. O artilheiro da equipe é Luyndula, que marcou 15 gols. E o da competição é Djibril Cissé, do Auxerre, com 23. Outros resultados da rodada: Ajaccio 1 x 0 Sochaux, Le Mans 1 x 1 Lille, Olympique de Marselha 1 x 1 Montpellier, Nantes 0 x 0 Guingamp, Nice 1 x 1 Toulouse, Rennes 0 x 0 Metz, Lens 1 x 3 Auxerre e Bordeaux 3 x 0 PSG.