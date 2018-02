Juninho desfalca Fla em coletivo, mas não preocupa médico O meia Juninho não participou do coletivo realizado pelo Flamengo nesta sexta-feira em Itu, por causa de dores no tornozelo esquerdo, região na qual sofreu uma artroscopia no fim do ano passado. Mas o médico do Flamengo, Walter Martins, garantiu que o jogador não terá problemas para participar da estréia da equipe no Campeonto Carioca, quinta-feira, dia 25, contra a Cabofriense, no Maracanã. "Foi uma coisa natural, por causa da carga excessiva de treinamentos", afirmou o médico, lembrando que Juninho já tem 33 anos, e no ano passado, ficou de fora de boa parte da temporada, pelo Palmeiras, por causa de uma lesão muscular. Sem Juninho, o técnico Ney Franco recuou Renato Augusto para o meio, na vaga de Juninho, e escalou Roni no ataque titular, ao lado de Obina. A experiência, no entanto, não deu certo, e o coletivo acabou 0 a 0. Roni deve ter outra chance neste sábado, num jogo-treino contra o XV de Piracicaba.