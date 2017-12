Juninho deve trocar Fla pela Espanha A diretoria do Flamengo já manifestou o interesse em prorrogar o contrato do meia Juninho Paulista, que se encerra em julho. A intenção é a de que ele fique até dezembro, a situação está complicada. O pai e procurador do atleta, Oswaldo Giroldo, disse que o Atlético de Madrid, dono de metade do passe do atleta, o quer de volta. Segundo Giroldo, o clube espanhol praticamente assegurou seu retorno para a primeira divisão do Campeonato Espanhol e pretende reforçar o elenco. "O Juninho também quer voltar à Europa e já conversamos neste sentido", afirmou o procurador, confirmando que ainda não conversou com os dirigentes rubro-negros sobre uma possível renovação. O Flamengo, porém, enfrenta o problema da crise financeira para a renovação do contrato de Juninho. Além disso, o alto salário do jogador dificulta a negociação. "O futebol brasileiro está sem dinheiro. Se houvesse uma proposta pelo menos razoável, ele ficaria. Mas está difícil", afirmou Giroldo.