Juninho diz que pretende permanecer no Lyon

O meia brasileiro Juninho Pernambucano, do Lyon, afirmou que não pretende deixar na próxima temporada o clube francês, que na semana passada conquistou pelo sétimo ano seguido o campeonato nacional. Em entrevista publicada neste sábado no jornal Le Parisien, Juninho indicou que "provavelmente" deve continuar por mais um ano no Lyon, apesar de "nada ser 100% seguro". O brasileiro afirmou ainda que tem "objetivos a conquistar com o Lyon", e se mostrou convencido de que a equipe será "ainda mais fortes na próxima temporada". "Na temporada que vem vamos continuar contando com o talento de Karim Benzema, que é nosso melhor jogador, e teremos o reforço de outros jogadores, como (os brasileiros) Ederson e Fabio Santos", afirmou. Em entrevista ao jornal Le Progrès, Juninho disse que sua família prefere permanecer em Lyon, e apesar de não ter certeza do que fará no futuro, acredita que vai jogar as próximas duas temporadas por seu atual clube. O Lyon entra em campo neste sábado contra o Paris Saint Germain pela final da Copa da França.