Juninho é a esperança do Vitória O retorno do goleiro Juninho é a grande novidade do Vitória para o jogo contra o Coritiba, neste domingo, em Curitiba. Com 48 pontos, o time baiano ainda está ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Juninho estava sofrendo de uma lombalgia e desfalcou a equipe no último jogo, mas está recuperado. Além disso, o técnico Evaristo de Macedo decidiu colocar o meia Leandro Domingues no lugar de Alan Delon. Outras mudanças acontecem com os retornos do meia Cléber e do atacante Obina, que cumpriram suspensão.