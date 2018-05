Juninho é apresentado no Atlético-MG e agradece Palmeiras por facilitar acordo

O Atlético-MG apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Juninho, contratado por empréstimo junto ao Palmeiras. O jogador é o décimo reforço do time mineiro para a temporada e assinou contrato até o final do ano.

O acerto aconteceu a pedido do atleta, que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado no clube paulista. "Achei bacana da parte do Palmeiras me incluir em uma negociação e ter vindo para cá. Aqui tem grandes jogadores e espero estar ajudando para conseguir títulos com o Atlético", afirmou Juninho em sua coletiva de apresentação.

O zagueiro foi contratado pelo Palmeiras em maio do ano passado junto ao Coritiba. Na época, o Atlético-MG também estava de olho no jogador, mas o time alviverde pagou cerca de R$ 10 milhões e ficou com o atleta.

No time mineiro, Juninho terá que brigar por posição com Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Iago Maidana. Para sair em vantagem na disputa pela titularidade, o novo reforço lembrou que também atua como lateral-esquerdo. "Fiz essa função no Coritiba e também no Palmeiras. Toda a concorrência é saudável. O importante é que fui bem recebido. Cabe ao treinador escalar quem estiver em melhor condição", prosseguiu.

Juninho chegou ao Atlético-MG na terça-feira e já está treinando com o restante do elenco. O jogador também foi regularizado na CBF e está à disposição do técnico Thiago Larghi para o duelo contra o São Paulo, sábado, às 19h, no estádio do Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.