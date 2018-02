Juninho é destaque do coletivo do Flamengo em Itu O Flamengo começou nesta segunda-feira a sua temporada de treinos em Itu, no interior de São Paulo. No treino coletivo de 33 minutos, realizado pelo técnico Ney Franco, os titulares venceram os reservas por 3 a 0. Autor de dois gols - o outro foi do meia Renato Augusto -, o meia Juninho Paulista foi o destaque do trabalho. Ney Franco escalou os titulares com Bruno; Leonardo Moura, Moisés, Irineu e Juan; Paulinho, Claiton, Renato e Juninho Paulista; Renato Augusto e Obina. Apesar de estarem com o grupo em Itu, os recém-contratados atacantes Roni e Souza seguem aprimorando a forma física, sem condições de participarem do coletivo. Pelo fato de Roni e Souza estarem sem condições físicas, a tendência é a de que o time titular do treino coletivo desta segunda-feira seja o da estréia do Flamengo no Campeonato Carioca, contra a Cabofriense, no dia 25 de janeiro. Apesar do bom desempenho do Flamengo neste início de pré-temporada e dos vários reforços contratados, o meia Renato, o principal destaque da equipe em 2006, evitou fazer comparações com o novo grupo. ?É muito difícil comparar. Ainda nem sabemos qual será o time. No passado, não tínhamos tantas estrelas, mas a união era grande?, disse o jogador.