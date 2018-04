Juninho e Edu querem gol pela Seleção Dos jogadores de linha do Brasil escalados para o confronto de domingo, contra a Bolívia, apenas dois ainda não marcaram nenhum gol pela seleção. Os meias Juninho Pernambucano e Edu somam, juntos, 34 partidas pela equipe principal brasileira e na artilharia do grupo estão atrás até do lateral Belletti e dos zagueiros Roque Júnior e Edmílson. Na última temporada, pelo Lyon, Juninho fez 17 gols. "Existe essa expectativa sempre, a de quebrar esse jejum pela seleção. Mas não é a prioridade", disse o ex-meia do Vasco, atuando no futebol francês desde 2001. Ele sabe que terá pela frente uma retranca forte dos bolivianos, que devem atuar com até oito atletas na defesa, tentando impedir que o Brasil chegue próximo a área com perigo. Mesmo assim, acredita na vitória. Normalmente, Juninho Pernambucano teria função mais de cobertura da zaga, de proteção no meio-de-campo. Como a Bolívia não deve representar muitos riscos para a seleção, ele poderá ir ao ataque com mais freqüência. "Se der para arriscar, não vou pensar duas vezes", contou Juninho. Nos treinos na Granja Comary, teve ótimo aproveitamento nas finalizações. Assim como o colega Edu, que já jogou 12 vezes pela seleção. O atleta do Arsenal também não se incomoda com o fato de ainda não ter deixado sua marca com a camisa do Brasil. Esteve próximo disso na Copa América, no último minuto do primeiro tempo da partida contra o Uruguai, que valia vaga para a final. O time perdia por 1 a 0 e Edu deu um toque sutil, por cobertura, de fora da área. A bola entraria se o goleiro uruguaio não se esticasse todo para fazer uma excelente defesa. "Depois veio o empate e a classificação; não fiz gol, mas fui finalista e campeão." Romper a barreira dos bolivianos, segundo Edu, vai ser a principal tarefa de Ronaldo e seus companheiros de ataque. Não que os meias ou os jogadores de defesa não possam decidir a partida. "Eu não vou para o Morumbi pensando em ser o autor do gol da vitória ou coisa parecida. E também não adianta marcar pela primeira vez se o Brasil não vencer." Edu contou que a ansiedade pelo gol existe mais entre seus parentes e amigos. "Eles lembram disso a todo instante." O profissionalismo dos dois meias que não sabem o que é um gol pela seleção parece mais explícito quando falam sobre uma eventualidade. Se um deles estiver em condições de vazar a meta da Bolívia e o outro surgir em melhor posição para finalizar, o que fazer? "Passo a bola, sem dúvida", disse Juninho. "Faço o mesmo. Como disse, importante é a vitória do Brasil", completou Edu. Dos titulares presentes domingo ao Morumbi, Ronaldo é o maior artilheiro da seleção: com 56 gols. Ronaldinho Gaúcho vem em seguida, com 22. Até o volante Gilberto Silva, cuja função na seleção sempre foi a de exercer forte marcação aos adversários, já fez três gols pelo Brasil. Dois em amistoso contra a Bolívia, em janeiro de 2002, e o outro no empate por 3 a 3 com o Uruguai, em novembro do ano passado, pelas eliminatórias do Mundial de 2006.