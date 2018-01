Juninho e Gilberto Silva confirmados no time do Brasil O time titular do Brasil para o jogo contra a seleção França neste sábado à tarde tem duas mudanças na equipe que vinha sendo considerada a ideal pelo técnico Carlos Alberto Parreira: saem o volante Emerson e o atacante Adriano e entram o também volante Gilberto Silva e o meia Juninho Pernambucano. Com isso, Carlos Alberto Parreira reforça o meio-campo, já que terá no setor, além de Gilberto Silva e Juninho, Kaká e Zé Roberto. E Ronaldinho Gaúcho será deslocado para o ataque, onde formará a dupla ofensiva com Ronaldo. A nova formação é considerada positiva pelos torcedores, que pediam a entrada do jogador do Lyon no time desde o começo da competição. Outro fator para justificar a escalação de Juninho é a de conhecer bem os franceses, pois muitos dos jogadores do time adversário são companheiros do meia brasileiro. Além de conhecer bem o idioma.