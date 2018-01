Juninho e Magrão: os alvos do Santos O gerente de Futebol do Santos, Ilton José da Costa, confirmou nesta terça-feira o interesse dd clube na contratação de Magrão e Juninho, do Palmeiras, desde que seja à base de troca, "diante da falta de recursos financeiros que atinge o futebol brasileiro". Os palmeirenses, por outro lado, querem o lateral Rubens Cardoso e mais alguns jogadores santistas. Outros nomes foram oferecidos, como Galeano e Claudecir, e estão sendo estudados pela diretoria santista. O zagueiro Odvan permaneceu nesta terça-feira em Santos, conversou novamente com os dirigentes, mas não treinou. A diretoria está analisando as razões que levaram o jogador a só se apresentar na segunda-feira, uma semana depois que os companheiros, para determinar qual a punição que será adotada. Nesta quarta-feira, o presidente Marcelo Teixeira irá decidir o futuro do jogador na Vila Belmiro e a chance de permanência é muito pequena. Ilton informou nesta terça-feira que não havia pendências salariais com o atleta. O gerente de Futebol confirmou também que Rincón não interessa ao Santos. "O presidente Marcelo Teixeira já tomou a decisão nesse sentido."