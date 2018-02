Juninho é o novo titular do Guarani A contusão do zagueiro Bruno Quadros, que sofreu uma pancada no joelho direito e ficará afastado por 20 dias, deu chance a Juninho de ser o novo titular do Guarani. Ele já enfrentará o Vila Nova-GO, dias 19 e 26, pela segunda fase da Copa do Brasil e também participará da estréia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, dia 29, no Brinco de Ouro. A confirmação foi feita pelo técnico Giba, justificando que Juninho é o substituto imediato de Bruno Quadros e vem treinando com disposição. O técnico também está preparando o time para enfrentar o Vila Nova, adversário que ele viu jogar na semana passada, em Goiás. Ele fez vários elogios ao adversário, que, segundo ele, tem um ataque rápido e é fatal em lances de bola parada. Para fugir à rotina dos treinamentos físicos, o time realizou um jogo-treino com a equipe de Águas de Lindóia, que disputará o Campeonato Paulista da Série B2. Sem maiores dificuldades, o Guarani venceu por 4 a 1. ?O importante foi a movimentação em ritmo de jogo."