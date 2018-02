Juninho e Ronaldo Angelim viram titulares no Flamengo O meia Juninho Paulista e o zagueiro Ronaldo Angelim são os novos titulares do Flamengo. Nesta segunda-feira, o técnico Ney Franco decidiu que, por critérios técnicos e táticos, deixar o volante Clayton e o zagueiro Moisés fora da partida de quarta, contra o Paraná, pela Copa Libertadores da América. De acordo com o técnico da equipe da Gávea, por uma questão tática, Juninho Paulista atuará na vaga de Clayton. Feliz com a nova chance, já que atuou na estréia da equipe na Taça Rio, segundo turno do Estadual do Rio, na vitória por 2 a 1, sobre o Nova Iguaçu, o meia afirmou que espera ter uma boa atuação para não mais sair da equipe. ?Ninguém ganha vaga no time falando. Só se ganha no campo.Aqui no Flamengo a concorrência é forte. Tanto quem está de fora quanto quem está dentro sabe que a disputa é acirrada?, afirmou Juninho Paulista. Com um empate e uma vitória, o Flamengo ocupa a segunda colocação do Grupo 5 com quatro pontos. O líder é o Paraná, que está invicto e possui seis pontos. O confronto entre os dois clubes brasileiros acontece na quarta-feira, às 21h45, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba.