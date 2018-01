Juninho: é um momento único na minha vida O técnico Juninho Fonseca não escondeu a felicidade por ter sido efetivado como treinador do Corinthians para 2004. Na manhã desta quinta-feira, o diretor-técnico Roberto Rivellino divulgou nota oficial confirmando o ex-jogador para a próxima temporada. ?Estou muito feliz e satisfeito. Vou continuar dando seqüência no trabalho, mas não posso deixar de admitir que esse é um momento único na minha vida?, disse. ?Agora é pensar nesses sete jogos que faltam e se preparar para 2004?. Após um treino físico realizado no Parque São Jorge nesta manhã de quinta-feira, sem os atacantes e meias ofensivos, Juninho comentou a sua efetivação como treinador. ?Sou uma pessoa que tem opinião própria e que sempre busca resultados. Já tenho uma identificação com os atletas e ela ficará ainda mais positiva?, garantiu. Durante as atividades de hoje, Juninho comandou um trabalho com o setor defensivo e aprimorou as jogadas aéreas. Entre os defensores atuaram Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Vinícius, Fabinho, Fabrício e Rogério. Vampeta treinou separadamente.