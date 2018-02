Juninho em alta no futebol francês As boas atuações de Juninho Pernambucano no tricampeão Lyon foram reconhecidas. A revista France Football o elegeu como melhor estrangeiro de 2004, distinção que anteriormente haviam recebido Raí (em 95 e em 97, quando defendia o Paris Saint-Germain) e Sonny Anderson (em 96, quando estava no Lyon). Em 2003, o vencedor foi o marfinense Didier Drogba, do Marselha e que agora está no Chelsea.