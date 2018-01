Juninho está próximo do retorno O meia Juninho deve voltar em breve ao Middlesbrough, na Inglaterra, depois de seis meses afastado com uma lesão nos ligamentos cruzados de seu joelho esquerdo. O brasileiro se machucou em agosto, em jogo de preparação contra o Modena, da Itália. Em declarações no site do clube inglês, Juninho, de 29 anos, disse que, agora, seu joelho machucado está tão bom quanto o direito. Só estou fazendo exercícios para potência, principalmente bicicleta.? Depois, voltará a correr e, por último, treinar com bola.