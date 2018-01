Juninho estréia contra o São Caetano A estréia de Juninho Paulista com a camisa do Palmeiras está confirmada para o dia 23, contra o São Caetano em São Caetano do Sul, na abertura do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador se disse entusiasmado com sua readaptação ao futebol brasileiro. Fisicamente, o atacante melhorou muito desde a sua chegada, há uma semana. "Estou evoluindo bastante. Até a estréia no Campeonato Brasileiro estarei bem próximo dos demais jogadores". Os números alcançados pelo atacante também animaram o preparador físico Moracy San´Anna. Em seu primeiro teste físico, feito no Incor, no começo da semana passada, Juninho alcançou um limiar aeróbio de 15km/h com pulsação limiar de 165. "Isso é ótimo. Além disso, o seu desempenho no coletivo de quarta-feira foi excelente, muito bom mesmo. Até a sua estréia, ainda vamos fazer um trabalho de força e de velocidade com ele. Com certeza, o Juninho estará no praticamente no mesmo nível dos demais até o dia 23", diz Moracy. A rápida readaptação ao futebol brasileiro surpreendeu o próprio atacante. Juninho esperava sofrer mais com as diferenças de clima e de ritmo como o futebol é jogado no Brasil. "Sinceramente, cheguei a pensar que seria mais difícil a minha voltar ao ritmo de jogo aqui no Brasil, por todas as diferenças que há entre a Escócia e o Brasil". O que facilitou muito, segundo Moracy, foi a presença do Palmeiras no Spa Sports, hotel onde o time está concentrado desde o começo da semana passada. "Aqui, tudo fica mais fácil. Primeiro porque você pode acompanhar a recuperação do atleta 24h por dia. Além disso, os equipamentos que estamos usando aqui (life fitness) são os mesmos usados pelos principais clubes da Europa e dos Estados Unidos". O preparador físico ficou tão animado com os resultados que chegou a encomendar à diretoria do Palmeiras a compra dos mesmos equipamentos. O custo, segundo o preparador físico, é de R$ 700 mil.