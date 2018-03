Juninho estréia no comando do América O grande destaque da rodada de amanhã do Campeonato Paulista da Série A-2 será a estréia e mudança de treinadores nos clubes. O América, que tem 30 pontos, terá a estréia do técnico Juninho Fonseca no clássico regional contra o Mirassol (22 pontos) fora de casa. Antes de chegar em Rio Preto, Juninho Fonseca já havia dirigido dois times na Série A-2, o Comercial e o Paraguaçuense, clube que ele abandonou para assumir o América. A liderança é do Etti Jundiaí, com 40 pontos, seguido de perto pelo Ituano, com 39. O vice-lanterna Paraguaçuense, que soma apenas 18 pontos, vai enfrentar o Nacional (28), da Capital, e será comandado pelo técnico interino Paulo César, que já havia assumido o cargo depois da saída de Waldir Peres, ex-goleiro do São Paulo e da seleção brasileira. Treinador não é problema no Nacional. O técnico Túlio Tangioni Neto está há três anos no comando da equipe. Em Araçatuba, o técnico Varlei de Carvalho faz sua primeira partida no comando do Comercial (20 pontos) frente à equipe do Araçatuba (25). Varlei substitui Carbone, que foi demitido depois da derrota para o Santo André por 5 a 3. No Araçatuba, a novidade é o técnico Osmar Hilário, que foi efetivado após a vitória sobre o América por 1 a 0, fora de casa. O lanterna São José, com 15 pontos, vai ser dirigido mais uma vez pelo vice-presidente Diéde Lameiro contra o Juventus, que soma 34 pontos. O dirigente assumiu o comando do time após a saída de Edson Mariano, há duas rodadas. Em Santo André, será disputado o grande jogo desta rodada, entre o próprio Santo André (31 pontos) e o Etti Jundiaí (40). Será a primeira vez que o técnico Luiz Carlos Ferreira, do Santo André, enfrentará seu ex-clube, o Etti Jundiaí, líder isolado. O vice-líder Ituano (39), do veterano técnico João Francisco, vai até Olímpia (31) para manter a sua posição na tabela. O Rio Preto (26) recebe em casa a Francana (24). Nesta partida, o técnico Mauro Madureira faz sua estréia no comando da Francana, substituindo Paulo Egídio, ex-atacante do Corinthians. Completando a rodada, o Bragantino (20) enfrenta o Sãocarlense (23), que vem de duas derrotas seguidas.