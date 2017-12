Juninho faz 3 na vitória do Lyon Com três gols do meia brasileiro Juninho Pernambucano, o Lyon bateu o líder Auxerre por 3 a 0, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Nos demais resultados do dia: Sochaux 2 x 0 Bordeaux; Bastia 3 x 1 Le Havre; Guingamp 3 x 1 Montpellier; Monaco 1 x 1 Lille; Sedan 1 x 3 Rennes; Troyes 1 x 2 PSG; Nantes 0 x 0 Nice; Lens 1 x 1 Ajaccio. Neste domingo Olympique e Strasbourg completam a rodada.