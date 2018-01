Juninho faz último jogo pelo Fla O Flamengo enfrenta o Friburguense precisando vencer para se recuperar na tabela de classificação do segundo turno do Campeonato Estadual e com a expectativa pela despedida do meia Juninho Paulista, neste sábado, às 15 horas, em Édson Passos. O jogador tem contrato até o fim de julho, mas depois da partida se apresenta à seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo. Juninho já admitiu a possibilidade de ser sua última atuação pelo Flamengo, mas enfatizou seu desejo de fazer uma bela apresentação para conseguir a vitória. O problema para ficar até o fim de seu contrato é o de que o Atlético de Madrid, dono de seu passe, quer que ele se apresente no início de julho na Espanha, quando começa a pré-temporada. Para o confronto contra a equipe de Friburgo, o técnico rubro-negro, Lula Pereira, teve problemas para escalar a equipe. Os zagueiros Fernando e Valnei foram expulsos na última partida e não atuam. Para formar a dupla de zaga com Juan, o treinador escalou Flávio. Já o Friburguense, líder do returno do Estadual, com um total de 16 pontos, está preocupado em manter a campanha para conquistar uma vaga no octogonal final. O técnico Mimi procurou isentar os jogadores de responsabilidade na partida deste sábado. Segundo ele, qualquer reseultado será normal.