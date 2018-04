Juninho fica entusiasmado com 1º tempo "O primeiro tempo da seleção foi um dos melhores dos últimos tempos na minha opinião", com uma declaração assim o volante Juninho Pernambucano deixou neste domingo o Estádio do Morumbi, após a vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia. O jogador estava satisfeito com a equipe, apesar da queda de rendimento na segunda etapa. "A Bolívia voltou melhor, mas ainda tivemos boas chances. Tínhamos como ter feito mais gols", disse. Juninho Pernambucano vem se firmando na equipe de Carlos Alberto Parreira e acha que neste domingo fez por merecer mais uma escalação. "Logo no início a gente marcou o gol e aí ficou mais fácil jogar. Acho que apareci bem e cheguei bem perto de marcar um gol, o que seria bem melhor. Mas não tem importância, o bom mesmo foi termos vencido." O volante Renato também se mostrou feliz com a atuação de toda a seleção brasileira e acha que, apesar de não ter participado de toda a partida, foi útil ao time. "Entrei numa hora complicada do jogo. A Bolívia não pressionava, mas havia o risco de tomarmos mais um gol, o que complicaria a partida para nós." Renato acredita que se a equipe mantiver o ritmo mostrado neste domingo diante da Alemanha, saíra com mais uma vitória. "Futebol de sobra nós temos para isso", disse. O atacante Adriano fez uma bela dupla de ataque com Ronaldo. Ambos criaram e tiveram várias chances. Cada um marcou um gol contra a Bolívia. Adriano, no entanto, saiu do estádio lamentando não ter ocorrido uma goleada. "Por várias vezes, tivemos chance de fazer o quarto gol, mas não foi possível. De qualquer forma, mostramos que estamos bem entrosados e poderíamos ter feito mais gols."