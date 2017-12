Juninho Fonseca assume o Noroeste O técnico Juninho Fonseca, que já dirigiu o Corinthians, acertou nesta terça-feira a sua ida para o Noroeste, clube que irá disputar o Campeonato Paulista da Série A2 em 2005. Ele foi convidado a assumir o time de Bauru após a transferência de Edison Só para o Sertãozinho, que também irá disputar a mesma competição. Este ano, além de dirigir o Corinthians no primeiro semestre, Juninho Fonseca esteve à frente do Caxias-RS, na disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Ex-zagueiro da Ponte Preta, Corinthians, Juventus, São José, XV de Piracicaba, Atlético Paranaense e Olímpia, Juninho esteve na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, como reserva de Oscar e tem tido altos e baixos na carreira de treinador. Ele já comandou vários times, como Olímpia, Campinas, Portuguesa, Treze-PB, Paraguaçuense, Comercial, Corinthians e Caxias-RS. O Campeonato Paulista da Série A2 será disputado por 20 clubes, a partir do dia 21 de janeiro. Os times se dividirão em dois grupos, em que os quatro melhores de cada avançam a segunda fase. Os dois piores de cada chave serão rebaixados. Na segunda fase, os oito clubes classificados se dividem novamente em dois grupos e os dois melhores garantem o acesso. O Noroeste estréia contra o São Bento, em casa.