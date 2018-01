Juninho Fonseca assume o Treze-PB Juninho Fonseca é o novo treinador do Treze, de Campina Grande (Paraíba). Ele vai assumir o cargo nesta quarta-feira, em substituição a outro técnico paulista, Celso Teixeira, que acertou com o América, de Natal-RN, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. No Treze, o objetivo de Juninho Fonseca é conquistar o primeiro título estadual da sua carreira de treinador. "O Treze foi campeão do primeiro turno e já está garantido na decisão. Espero acertar o time para os confrontos decisivos", revelou o técnico, ex-zagueiro revelado pela Ponte Preta e com passagens pelo Corinthians e pela seleção brasileira na Copa de 1982, na Espanha. Juninho Fonseca ainda está iniciando a carreira de técnico. Nesta temporada, ele passou por três clubes do interior de São Paulo, todos integrantes da Série A-2 - segunda divisão. Começou o ano no Comercial, de Ribeirão Preto, dirigiu o Paraguaçuense em três jogos e terminou a competição no América, de São José do Rio Preto. Juninho espera orientar os primeiros treinos no Treze na quinta-feira, junto com seu preparador físico, Fernando Moreno.