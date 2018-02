Juninho Fonseca deixa o Caxias Juninho Fonseca não é mais técnico do Caxias. Logo após a derrota por 3 a 2 para o Náutico, na terça-feira à noite, no Estádio Centenário, o treinador colocou o cargo à disposição. Depois de uma reunião de cerca de um hora, os dirigentes decidiram aceitar a saída de Fonseca. O anúncio do substituto deve ocorrer nesta quarta-feira. O Caxias está em 20º lugar na Série B do Brasileirão, com oito pontos em 10 jogos.