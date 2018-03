Juninho Fonseca é o novo técnico do Caxias A diretoria do Caxias trabalhou rápido e anunciou a contratação do técnico Juninho Fonseca, que irá substituir Tita, demitido nesta sexta-feira. O ex-treinador do Corinthians vai comandar o time gaúcho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 23 de abril - a estréia será no dia 24, contra o Sport, em Recife.