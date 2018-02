Juninho Fonseca vai processar o Corinthians Mais um na fila das pessoas que processam o Corinthians tentando reaver o que o clube lhes deve. O treinador Juninho Fonseca cansou de esperar os R$ 70 mil correspondentes a dois meses de salário e finaliza o processo na Justiça de Trabalho. O atual técnico do Caxias foi aconselhado pelo próprio diretor-financeiro do clube do Parque São Jorge, Carlos Roberto de Mello, a procurar o dinheiro na Justiça. Por livre vontade, o Corinthians não pagaria. Tinha outras prioridades. Pelo contrato, se Juninho fosse dispensado o clube deveria lhe pagar dois meses do salário de R$ 35 mil. Procurou várias vezes os dirigentes até perceber que não receberia. A diretoria apostava que o técnico ficaria quieto, que não tivesse coragem de processar o Corinthians - e se enganou. Juninho fará companhia ao ex-goleiro Maurício, ao médico Joaquim Grava e outros que processam o clube. São mais de 50 ações trabalhistas.