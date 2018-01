Juninho garante vitória do Lyon O meia brasileiro Juninho Pernambucano garantiu neste sábado a vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o Lens, pela 31.ª rodada do Campeonato Francês 2004/05. Com estes três pontos, sua equipe está cada vez mais perto da conquista do título de campeão da temporada. Na classificação, o Lyon lidera com 65 pontos, 13 a mais que o Lille, que humilhou o Istres ao vencer por 8 a 0, e está em segundo lugar na classificação. Neste domingo, Olympique de Marselha x Paris Saint-Germain completam a rodada. Os resultados deste sábado foram: Metz 0 x 1 Toulouse; Rennes 1 x 0 Bastia; Lille 8 x 0 Istres; Nice 2 x 0 Saint-Etienne; Sochaux 1 x 0 Caen; Lyon 1 x 0 Lens; Bordeaux 0 x 2 Strasbourg; Ajaccio 3 x 0 Monaco e Auxerre 2 x 1 Nantes. Confira a classificação e a próxima rodada do Campeonato Francês.