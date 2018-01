Juninho imita Parreira e escala 3 atacantes Ousado? Não utilize esse adjetivo para se referir ao técnico Juninho Fonseca, do Corinthians. Ele diz acreditar que pode dar dupla interpretação. "Alguns podem achar que sou inteligente, outros que sou burro", argumentou. No entanto, quando se analisa a forma como o Corinthians vai iniciar o Campeonato Paulista - a estréia é na quarta-feira, dia 21, em Sorocaba, contra o Atlético -, percebe-se que a expressão é cabível (a interpretação fica a critério de cada um). Juninho definiu que vai priorizar as características ofensivas e escalará três atacantes: Régis, Marcelo Ramos e Gil. E Juninho tem razão quando diz que a escolha pode lhe render criticas e elogios. Afinal, há argumentos fortes em ambos os casos. Primeiro os de defesa. Quando fez sua opção, o treinador corintiano se inspirou em seu bem sucedido antecessor, Carlos Alberto Parreira, que com esse esquema tático realizou vitoriosa temporada em 2002. Naquele ano, o Corinthians ficou com o título da Copa do Brasil, do Torneio Rio-São Paulo e foi vice-campeão Brasileiro (perdeu a final para o Santos). "Não posso dizer que é uma cópia do que o Parreira fez. Mas sem dúvida pensei nisso no momento de decidir a proposta de trabalho para essa equipe", explicou Juninho. Para completar, o ataque foi o setor priorizado pela diretoria durante o período de contratações. Quatro atletas reforçam o setor. Marcelo Ramos, Rafael Silva, Régis e Samir, esse último atua também pelo meio. Mas existe também os motivos que justificariam um comportamento mais cauteloso. Dentre eles, dois se destacam. O primeiro é o próprio Juninho. Ainda longe de contar com o reconhecimento profissional de colegas como Parreira, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari ou Oswaldo de Oliveira, o atual comandante do Corinthians busca um lugar ao sol. Portanto, não seria de estranhar que adotasse um esquema tático mais fechado, com atenção maior na marcação. Outro fator é o grande número de jogadores novos no grupo. Ao todo foram 12 contratações. O resultado é que, pelo menos nas primeiras rodadas do Estadual, o time ainda estará desentrosado. Outro motivo para recuar um pouco mais. Corinthians 2004 - Juninho garante que ponderou bastante os prós e contras antes de montar o time. Assim, a base do Corinthians para este ano vai ser a mesma que treinou hoje e que domingo, às 10 horas, faz jogo-treino contra o Flamengo de Guarulhos, em Extrema, cidade no Sul de Minas onde o clube realiza a pré-temporada. Fábio Costa; Rogério, Anderson, Marquinhos e Julinho; Fabinho, Fabrício e Adrianinho; Régis, Gil e Marcelo Ramos. "Esta é nossa primeira opção. Mas na minha opinião é preciso ter outras duas", afirmou o treinador. "Não posso mexer no time só com substituições. Isso é trabalhar para o adversário, que já vê o que você vai fazer. Quero mexer no time com os mesmos atletas no campo e, desse jeito, surpreender."