Juninho irá cobrar time do Corinthians Amanhã é dia de lavagem de roupa suja no Parque São Jorge - dentro e fora de campo. Até agora, o técnico Juninho contou muita piada. Nesta terça-feira, mostrará pela primeira vez o seu ?lado sargento?. O treinador do Corinthians não engoliu a forma como os jogadores deixaram escapar a vitória contra o Atlético-PR, que virou o jogo aos 47 minutos do segundo tempo depois de estar perdendo por 2 a 0. Ele pretende fazer cobranças e não aceitará vacilos do tipo contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Fora de campo, o presidente Alberto Dualib quer dar um basta na briga política entre dois de seus três vice-presidentes: Nesi Curi e Roque Citadini. Dualib acha que o clube já tem problemas demais e não pode pagar pela falta de sintonia no segundo escalão. Ele também deve ficar sabendo que os dois homens de confiança de Nesi no departamento de futebol - Fran Papaiordanou e Andrés Sanches - já começam a pensar em abandonar o barco. No Parque São Jorge, o medo de uma humilhação histórica diante do Santos, domingo, é geral. Além da enorme diferença técnica entre as equipes, o Corinthians não terá Anderson, Marquinhos e Jamelli no clássico. Todos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E Juninho não tem muitas opções. Os três jogadores mais importantes do grupo estão com problemas: André Luiz se recupera de estiramento na coxa direita; Vampeta ainda não está pronto para voltar; e Rogério tem jogado no sacrifício, sem poder bater forte na bola com o pé direito.