Juninho marca e ajuda Lyon a permanecer na ponta do Francês

Com um gol do meia brasileiro Juninho Pernambucano, o Lyon derrotou o Valenciennes por 2 a 0 em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Francês. Juninho abriu o placar para o Lyon aos 40 minutos do primeiro tempo. Aos 42 da etapa final, Govou marcou o segundo do líder do Francês. Já o segundo colocado Nancy bateu o Bordeaux por 1 a 0 com um gol de Ntsayi aos 29 minutos do primeiro tempo. Após estes resultados, o Lyon permanece liderando a competição com quatro pontos a mais que o Nancy, que disputou uma partida a menos. A rodada também serviu para aumentar a crise do Olympique, que não conseguiu passar do 0 a 0 com o Lorient.