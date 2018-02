Juninho marca e Middlesbrough empata O brasileiro Juninho foi o autor do gol de empate do Middlesbrough, aos 29 minutos do segundo tempo, diante do Everton, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, diante de 32.473 torcedores. O jogador, de 30 anos, voltou aos gramados após sofrer uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir uma ruptura dos ligamentos ocorrida em agosto. No principal duelo deste sábado, o Newcastle derrotou o Chelsea, por 2 a 1, e se igualou ao Manchester United na vice-liderança, com 55 pontos. O Chelsea, com 48, perdeu a quarta colocação para o Everton (49). O líder é o Arsenal, que soma 60. Confira os demais resultados deste sábado: Blackburn Rovers 1 x 0 Manchester City, Fulham 1 x 0 Sunderland, Southampton 1 x 0 West Bromwich Albion e West Ham 2 x 0 Tottenham Hotspur. Arsenal x Charlton Athletic é a partida prevista para este domingo. Manchester United e Liverpool disputam a final da Copa da Liga da Inglaterra também neste domingo e folgam na rodada do Inglês.