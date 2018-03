Juninho marca e o Lyon ganha mais uma Com um gol do meia brasileiro Juninho Pernambucano, o Lyon derrotou o Olympique de Marselha, por 1 a 0, no campo do adversário, neste sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Francês. O Lyon, tetracampeão por antecipação, vai enfrentar o Nice, na última rodada, no próximo final de semana. Os outros resultados da rodada deste sábado foram os seguintes: Bordeaux 1 x Mônaco 1, Sochaux 1 x Nantes 0, Metz 3 x Paris Saint-Germain 2, Rennes 4 x Strasbourg 0, Lille 0 x Ajaccio 2, Nice 1 x Auxerre 0, Toulouse 2 x Caen 3, Saint-Etienne 2 x Istres 0 e Bastia 3 x Lens 1.