Juninho marca na goleada do líder Lyon O brasileiro Juninho Pernambucano mais uma vez foi destaque do Lyon. Neste sábado, ele marcou o segundo gol do time na goleada por 4 a 0 sobre o Metz pelo Campeonato Francês. Os outros tentos foram marcados por Carew, Wiltord e Malouda. No último fim de semana, ele havia marcado um na vitória por 2 a 1 sobre o Ajaccio. Na última quarta-feira, deixou outra vez sua marca no triunfo por 2 a 1 sobre o Olympiacos pela Copa dos Campeões. Com o resultado deste sábado, o Lyon manteve sua vantagem de sete pontos para o vice-líder Paris Saint-Germain, que bateu o Nancy por 1 a 0, gol de Kalou. Confira os outros resultados deste sábado: Lille 0 x 2 Nantes, Mice 1 a 0 Auxerre, Tolouse 1 x 1 Bordeaux.