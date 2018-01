Juninho marca na vitória do líder Lyon O líder Lyon e o segundo colocado Lille venceram, neste sábado, na disputa da 21ª rodada do Campeonato Francês. O Lyon, com um gol do brasileiro Juninho Pernambucano, bateu o Metz por 2 a 0, em casa, e chegou aos 45 pontos. O Lille não teve problemas para superar o Bordeaux, fora de casa, por 3 a 1, e soma 39. Outros resultados: PSG 0 x 0 Toulouse, Lens 0 x 1 Istres, Nantes 2 x 0 Rennes, Estrasburgo 1 x 1 Saint-Etienne, Monaco 5 x 2 Caen, Ajaccio 1 x 0 Bastia e Auxerre 2 x 0 Sochaux. Completa a rodada, neste domingo, o duelo entre Olympique de Marselha x Nice.