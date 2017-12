Juninho marca na vitória do Lyon Com um gol de Juninho Pernambucano, o Lyon conseguiu uma importante vitória sobre o Bastia, por 2 a 1, na partida de encerramento da rodada do Campeonato Francês. Foi o primeiro gol do brasileiro em sua nova equipe, que ocupa a quarta colocação na competição. Juninho, que atuava no Vasco, ganhou na Justiça o passe livre. Bak abriu o marcador para o Lyon e Ferreira fez o gol do Bastia. No outro jogo do domingo, o Rennes venceu o Monaco por 3 a 0.