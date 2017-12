Juninho marca três e Flamengo goleia O meia Juninho Paulista marcou três gols e comandou a vitória do Flamengo sobre o Bangu, por 5 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Guilherme da Silveira. Com a goleada, a equipe rubro-negra conseguiu a terceira vitória no Torneio Rio-São Paulo. O Flamengo começou dominando a partida, mas não conseguia assustar o goleiro Eduardo. Aos 11 minutos, o Bangu surpreendeu e abriu o placar: o meia Wellington chutou e a bola desviou no atacante Renatinho, enganando o goleiro Júlio César. A resposta do Flamengo veio aos 32 minutos, quando o meia Beto tocou para Juninho, que chutou e empatou o jogo. Logo depois, aos 38, Beto cobrou uma falta, a bola bateu no rosto do goleiro Eduardo e, no rebote, o meia Felipe Melo marcou o gol da virada. Aos 44, Juninho aproveitou desatenção da zaga adversária e marcou o terceiro. No segundo tempo, logo aos 8 minutos, a zaga do Flamengo vacilou e o atacante Léo marcou o segundo gol do Bangu. Sete minutos depois, Léo perdeu grande chance de empatar. Aos 19 minutos, o Flamengo marcou mais um, quando Beto cruzou e o atacante Andrezinho chutou de primeira, fazendo 4 a 1. Aos 25, Andrezinho fez uma bela jogada e tocou para Juninho, que fez o quinto gol e fechou o placar.