Juninho Paulista acerta com o Botafogo O meia Juninho Paulista anunciou neste sábado que já acertou sua volta ao Brasil para jogar no Botafogo, do Rio, em 2005. Segundo o site do jornal O Globo, seu pai e agente, Oswaldo Giroldo, vai até a Escócia ainda nesta semana para acertar sua liberação. O motivo é a insatisfação com o técnico do clube, que tem lhe deixado na reserva. Como a temporada escocesa está em andamento, Juninho chega em boa forma ao time fluminense. E deve assinar contrato por um ano.