Juninho Paulista brilha na vitória sobre time de Beckham

Com excelente atuação do meio-campo brasileiro Juninho Paulista, o Sydney FC bateu nesta terça-feira por 5 a 3 o Los Angeles Galaxy, do inglês David Beckham, em amistoso disputado na Austrália. Foi a primeira vez que uma equipe dos Estados Unidos disputou uma partida em solo australiano. E o Estádio Olímpico de Sydney encheu para ver Beckham: o público total foi de 82.229 espectadores. O jogo também marcou a estréia do ex-jogador holandês Ruud Gullit como treinador da equipe. Porém, quem brilhou foi Juninho. O ex-jogador de Vasco, Flamengo e São Paulo, entre outros, deu o passe para o Sydney abrir o placar com o australiano Alex Brosque, aos 20 de jogo. Brosque fez seu segundo aos 25, após rebote de chute dado por ele mesmo. Aos 29, o brasileiro voltou a aparecer na partida ao deixar Ruben Zatkovich na cara do gol para fazer o terceiro, em chute cruzado, batendo o goleiro Joe Cannon. Faltando um minuto para o fim do primeiro tempo, Beckham descontou para o Galaxy em bela cobrança de falta de longe. A bola entrou no ângulo superior direito do goleiro Clint Bolton. Os americanos empataram aos três minutos da etapa final. O veterano Donovan roubou uma bola no meio-campo e deu passe longo para Buddle, que bateu Bolton. Porém, os donos da casa voltaram a ficar em vantagem aos nove. Fyfe tocou para Brosque, que tabelou para a conclusão do volante Middleby. Para piorar a situação, os americanos ficaram com dez jogadores aos 31 minutos, pela expulsão de Harmse após receber dois amarelos. Quando faltavam dois minutos para o fim do jogo, o Sydney fez o quinto com o atacante Biddle. No lance seguinte, Donovan descontou para o Galaxy, fechando o placar. Juninho Paulista, de 34 anos, destaque da partida nos primeiros 45 minutos, acabou substituído no segundo, mas levou o melhor prêmio da noite: a camisa de Beckham (35), trocada com o astro inglês.