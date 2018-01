Juninho Paulista fica no Celtic O meia Juninho Paulista vai ficar no Celtic, da Escócia, pelo menos até maio deste ano. Após reunião com dirigentes do time escocês, Osvaldo Giroldo, pai e agente do meia, ficou resolvido que ele não voltará ao Brasil, pelo menos por enquanto. Juninho era pretendido por clubes do Brasil como Palmeiras e Botafogo, que já havia até acertado com ele o salário e outros pagamentos. ?Ficamos satisfeitos com o interesse de grandes clubes por ele, mas não foi nada oficial?, disse Oswaldo, em entrevista à rádio Globo.