Juninho Paulista perto do Palmeiras Até sexta-feira, o Palmeiras pode acertar a contratação do meia Juninho Paulista, atualmente no Celtic Glasgow, da Escócia. O pai de Juninho, Osvaldo Giroldo, está na Europa, tentando a liberação do jogador. O meia, revelado pelo Ituano e com passagens por São Paulo, Middlesbrough, da Inglaterra, Atlético de Madrid, da Espanha, e Vasco, está muito insatisfeito com a reserva no clube escocês. "Não entendo o que está acontecendo. Quando um treinador traz um jogador para um clube, precisa apoiá-lo", disse Juninho em entrevista publicada hoje pelo jornal Daily Record, na qual reclama do técnico Martin O?Neill. "Ele teve chances de me escalar, mas não fez isso", disse o jogador, relacionado apenas para uma partida entre reservas e juniores do Celtic. Um dos fatores que podem facilitar a vinda de Juninho para o Palmeiras é que Osvaldo Giroldo é palmeirense, sócio do clube e gostaria muito de ver o filho atuando novamente no Brasil. Em 2004, Giroldo começou a negociar com os dirigentes do Palmeiras, mas as conversas não evoluíram. O pai de Juninho disse que tentará a liberação do Celtic para, então, voltar a conversar com os dirigentes do Palmeiras. O jogador também teria proposta do Botafogo, do Rio. ANDRÉ CUNHA - Amanhã é o dia decisivo para a contratação do lateral-direito André Cunha. Destaque da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro do ano passado, André foi indicado pelo técnico Estevam Soares ao Comitê Gestor de Futebol do Palmeiras. As negociações com o clube de Campinas - dono de 50% dos direitos federativos do jogador - estão bem adiantadas e o acordo pode ser fechado amanhã. André Cunha seria o quinto reforço do time do Palestra Itália para o Campeonato Paulista e a Taça Libertadores - já estão acertados o lateral-direito Bruno, os meias Cristian e Marcel e o atacante Warley. O próprio jogador torce por um desfecho favorável. "Quero ter a chance de atuar num clube grande, é o que todo jogador pretende para a carreira", disse. Com Estevam, André Cunha viveu seu melhor momento na Ponte Preta. Sua principal caracaterística é o apoio ao ataque. Curiosamente, depois que o treinador foi contratado pelo Palmeiras, André caiu muito de produção e perdeu a posição de titular para Luciano Baiano. Por isso, sabe que este é o melhor momento para buscar espaço num clube maior.